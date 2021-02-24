"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: букмекеры оценили шансы команд

В четверг, 25 февраля, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 19:55 по местному времени. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

Гостевая победа значительно повысила шансы "Горняков" на выход в следующий раунд турнира. По мнению специалистов, успех "Шахтера" в матче с "Маккаби" котируется коэффициентом 1,70-1,77, победа израильтян оценивается в 5,20-5,60, а ничья - в 3,40-3,65.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Шахтер" - "Маккаби" (данные за 24 февраля):

Пари-Матч: (победа "Шахтер" 1,75 - ничья 3,50 - победа "Маккаби" 5,60)

Фаворит: ( 1,77 - 3,65 - 5.20)

William Hill: (1,70 - 3,40 - 5,50)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Шахтер" - "Маккаби" в Украине.