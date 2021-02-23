"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет израильский "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине встречу "Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив покажет телеканал "Футбол 1". Также live-трансляция матча будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, текстовая трансляция поединка будет доступна у нас на сайте, в ней оперативно будут добавлены видео лучших моментов игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" завлекает болельщиков на трибуны в самом сердце Киева.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Израиле, "Шахтер" добыл комфортную победу.