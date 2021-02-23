Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"У вас глаз нет, безмозглые, бл**ь?": вратарь Руха вспылил, вырубив игрока "Шахтера" (видео)
"У вас глаз нет, безмозглые, бл**ь?": вратарь Руха вспылил, вырубив игрока "Шахтера" (видео)
В Гватемале футболист-симулянт ударил сам себя камнем (видео)
В Гватемале футболист-симулянт ударил сам себя камнем (видео)
Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии
Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером

"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCShakhtar

В четверг, 25 февраля, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет израильский "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:55 по киевскому времени.

"У вас глаз нет, безмозглые, бл**ь?": вратарь Руха вспылил, вырубив игрока "Шахтера" (видео)

В прямом эфире в Украине встречу "Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив покажет телеканал "Футбол 1". Также live-трансляция матча будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, текстовая трансляция поединка будет доступна у нас на сайте, в ней оперативно будут добавлены видео лучших моментов игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" завлекает болельщиков на трибуны в самом сердце Киева.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Израиле, "Шахтер" добыл комфортную победу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 89

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Маккаби Тель-Авив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок "Динамо" оконфузился на вопросе про столицу Украины (видео)
02 Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии
03 "Шахтер" хозяйничает в центре Киева (видео)
04 Языковый скандал в украинском футболе: рефери будет судиться с тренером
05 Ультрас "Десны" напали на стюардов во время матча с "Динамо": появилось видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь