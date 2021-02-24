"Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 принимает "Маккаби" Тель-Авив. Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 19:55 по местному времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
"Шахтер" -:- "Маккаби" Тель-Авив
(начало в 19:55)
После первого матча, который завершился убедительной победой "Горняков", шансы дончан на выход в 1/8 финала ЛЕ значительно выросли, что подтверждают котировки букмекеров. Между играми подопечные Луиша Каштру добыли три очка в игре с "Рухом", "Маккаби", в свою очередь, обыграл "Хапоэль" Беэр-Шева в Кубке Израиля (0:1).
Накануне матча "Шахтер" обратился к "Динамо" и получил ответ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть игру "Шахтер" - "Маккаби" Тель-Авив в прямом эфире в Украине.