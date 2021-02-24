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"Динамо" и "Шахтер" обменялись любезностями перед решающими матчами в Лиге Европы

"Динамо" и "Шахтер" обменялись любезностями перед решающими матчами в Лиге Европы
11:55 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" на своей официальной страничке в twitter пожелал удачи "Динамо" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 против "Брюгге". Пресс-служба киевского клуба ответила взаимностью.

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"Желаем победы "Динамо" в матче с "Брюгге"!" - гласит сообщение дончан в twitter.

Киевляне ответили: "Спасибо! Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат борьбу в еврокубках".

"Телеграф" напоминает, что и "Шахтер", и "Динамо" свои ответные игры 1/16 финала Лиги Европы проведут в четверг, 25 февраля. Киевляне сыграют на выезде с "Брюгге", а "Горняки" проведут домашний поединок против "Маккаби" Тель-Авив.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу в первом поединке сыграли с бельгийцами вничью, а коллектив Луиша Каштру добыл убедительную победу над израильской командой.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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