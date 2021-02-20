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Растерянный доставщик пиццы во время матча Лиги Европы позабавил сеть (видео)

Растерянный доставщик пиццы во время матча Лиги Европы позабавил сеть (видео)
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Забавный случай произошел в матче Лиги Европы "Мольде" - "Хоффенхайм".

В первом поединке 1/16 финала ЛЕ, который из-за карантинных ограничений состоялся в Вильярреале (Испания) на "Эстадио де ла Серамика", было жарко. Команды провели бурный поединок, завершившийся со счетом 3:3. Во время игры  телекамеры зафиксировали, как растерянный доставщик пиццы приехал на стадион во время игры и пытался найти заказчика. В сети подметили, что человек явно оказался не в том месте, не в то время. 

Забавный момент опубликовал в twitter SPORTbible:

Видеообзор матча "Мольде" - "Хоффенхайм":

"Телеграф" напоминает, что в Лиге Европы стартовали и украинские клубы - "Динамо" и "Шахтер". Киевляне не сумели обыграть "Брюгге", а "Шахтер" без проблем разобрался с "Маккаби" Тель-Авив. Со всеми результатами первых матчей 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, ответный игры этой стадии турнира состоятся 25 февраля.

Ранее "Телеграф" делился с читателями пошаговым рецептом пиццы с ананасами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 500

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Хоффенхайм, Пицца, ФК Мольде.
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