Рецепт дня: Пицца с курицей, ананасами и маслинами, из дрожжевого теста

Такая пицца способна собрать за столом всю семью – не останется ни крошки! )

Пицца на дрожжевом корже, с ароматным соусом из помидоров, лука и базилика и начинкой из ананасов, маслин и варёного куриного филе – невероятно вкусное и ароматное блюдо. Сочетание в пицце сладких ананасов и куриного мяса придаёт ей особую изюминку.

Ингредиенты

Куриное филе - 150-180 г

Ананасы консервированные - 150 г

Маслины без косточек - 80-100 г

Томаты в собственном соку (резаные) - 150 г

Сыр твёрдый - 50 г

Лук репчатый - 50 г

Мука пшеничная - 300 г

Дрожжи прессованные - 12 г

Вода тёплая - 150 мл

Масло оливковое - 50 мл

Базилик свежий - 2 веточки

Соль - 1 ч. ложка

Сахар - 1 ч. ложка

Приготовление

1 Приготовьте тесто для пиццы. Для этого в подходящей ёмкости соедините тёплую воду, 30 мл оливкового масла, сахар и 1/2 ч. ложки соли. Перемешайте.

2 Добавьте дрожжи и хорошенько перемешайте.

3 Всыпьте просеянную муку.

4 Замесите мягкое дрожжевое тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 35-40 минут подходить.

5 Пока тесто подходит, подготовьте начинку. Для этого куриное филе промойте, залейте водой, добавьте оставшуюся соль и сварите филе до готовности (примерно 20 минут после закипания).

6 Затем куриное мясо остудите и нарежьте кубиками среднего размера.

7 Маслины нарежьте колечками.

8 Кольца ананасов нарежьте кусочками среднего размера.

9 Подготовьте соус. Для этого лук очистите, промойте и нарежьте небольшими кубиками.

10 На сковороде с добавлением оставшегося оливкового масла обжарьте лук до прозрачности.

11 Добавьте к луку кусочки помидоров. Если кусочки крупные, предварительно измельчите их вилкой или ножом.

12 Базилик нарежьте средними кусочками и добавьте в соус. Протушите соус на медленном огне 3-4 минуты. Остудите соус.

13 Тесто увеличилось в 3 раза – можно готовить пиццу. Включите духовку для разогрева до 200 градусов.

14 На столе расстелите пергамент и раскатайте тесто в круглый пласт толщиной 5-6 мм (диаметром примерно 30-32 см).

15 Смажьте тесто подготовленным соусом.

16 Выложите на тесто, равномерно распределяя, кусочки курицы и ананасов.

17 Добавьте маслины, натрите сверху сыр на средней тёрке. Затем переместите пиццу вместе с пергаментом на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

18 Пицца с курицей и ананасами готова.

Пиццу нарежьте порционными кусочками и подайте к столу.

Приятного аппетита!