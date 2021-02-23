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"Шахтер" хозяйничает в центре Киева (видео)

"Шахтер" хозяйничает в центре Киева (видео)
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер", который на данный момент проводит свои домашние игры на НСК "Олимпийский" в Киеве, начал промокампанию по завлечению болельщиков на домашнюю встречу 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

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Для рекламы "Горняки" не нашли лучшего места, чем на медиафасаде ТРЦ Gulliver, который расположен вблизи стадиона. Дончане на этот впечатлили размахом пиар-акции, заказав ее на большом экране в самом сердце столицы - месте, где ранее "хозяйничало" только "Динамо".

"Эффектное промо матча "Шахтер" - "Маккаби" площадью 300 квадратных метров в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver", - подписала видеоролик пресс-служба "Горняков", разместив его на официальной страничке команды в twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" было против "переезда" "Шахтера" в Киев на НСК "Олимпийский".

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке с "Маккаби" "Горняки" добыли уверенную победу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 314

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Маккаби Тель-Авив.
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