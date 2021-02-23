"Шахтер" хозяйничает в центре Киева (видео)

Донецкий "Шахтер", который на данный момент проводит свои домашние игры на НСК "Олимпийский" в Киеве, начал промокампанию по завлечению болельщиков на домашнюю встречу 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Для рекламы "Горняки" не нашли лучшего места, чем на медиафасаде ТРЦ Gulliver, который расположен вблизи стадиона. Дончане на этот впечатлили размахом пиар-акции, заказав ее на большом экране в самом сердце столицы - месте, где ранее "хозяйничало" только "Динамо".

"Эффектное промо матча "Шахтер" - "Маккаби" площадью 300 квадратных метров в самом сердце Киева на ТРЦ Gulliver", - подписала видеоролик пресс-служба "Горняков", разместив его на официальной страничке команды в twitter.

Ефектне промо матчу «Шахтар» – «Маккабі» ТА площею 300 квадратних метрів у самому серці Києва на ТРЦ Gulliver. Квитки на гру Ліги Європи в продажу онлайн: https://t.co/Ux5scYTVjV.#UEL #ШахтарМаккабі #ШахтерМаккаби pic.twitter.com/tVnXgB1PP3 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" было против "переезда" "Шахтера" в Киев на НСК "Олимпийский".

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке с "Маккаби" "Горняки" добыли уверенную победу.