Экс-тренер "Шахтера" может стать сменщиком Зидана в "Реале"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который ранее работал в "Шахтере", заинтересовал мадридский "Реал". Об этом сообщает corrieredellosport.

По информации источника, португальский специалист добился определенных успехов в "Роме", что не осталось незамеченным за пределами Италии. Сообщается, что наставником активно интересуется "Бенфика", а определенный интерес исходит из "Реала".

"Волки" идут четвертыми в турнирной таблице Серии А, а также одной ногой коллектив Пауло находится в 1/8 финала Лиги Европы. Контракт Фонсеки с "Ромой" действует до конца текущего сезона, однако в случае выхода команды в Лигу чемпионов, португалец может воспользоваться опцией продления соглашения.

Будущее Зинедина Зидана в "Реале" весьма туманно. Все будет зависеть от результатов "Сливочных" в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

"Телеграф" напоминает, что Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 годы. За это время он вместе с дончанами трижды выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины, один становился обладателем Суперкубка Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фонсека допустил тренерский ляп в Италии, просчитавшись с количеством замен.