"Динамо" лишь в серии пенальти прошло "Колос" на пути в полуфинал Кубка Украины (видео)

В среду, 3 марта, "Динамо" в рамках четвертьфинала Кубка Украины-2021 принимало "Колос". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 0:0 в основное время и в экстра-таймах, и команды решали судьбу путевки в полуфинал в серии послематчевых пенальти. По итогам 11-метровых ударов победу со счетом 4:3 одержал столичный клуб.

Команды провели боевой, эмоциональный поединок. "Динамо" уже в первом тайме из-за травмы лишилось Виктора Цыганкова, а гости в вначале тайма из-за удаления потерял главного тренера Руслана Костышина. Отметим, в одном из эпизодов поединка рефери не назначил 11-метровый удар в ворота "Динамо" после попадания мяча в руку Артема Беседина в его штрафной. С горем пополам "Колос" дотерпел до серии 11-метровых ударов.

В серии 11-метровых ударов не реализовали свои удары Богдан Леднев ("Динамо"), Евгений Задоя ("Колос"), Александр Караваев ("Динамо"), Виталий Гавриш ("Колос") и Олег Ильин ("Колос").

Видео попадания мяча в руку Беседина:

Видео травмы Цыганкова:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Полный матч:

Ранее "Телеграф" сообщал, что первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря", которая в скандальном поединке одолела перволиговый "Верес".

"Телеграф" напоминает, что "Колос" в заключительном матче первого круга УПЛ отобрал очки у "Динамо". Ранее команда из Ковалевки сыграла вничью с "Шахтером".