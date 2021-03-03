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"Динамо" лишь в серии пенальти прошло "Колос" на пути в полуфинал Кубка Украины (видео)

"Динамо" лишь в серии пенальти прошло "Колос" на пути в полуфинал Кубка Украины (видео)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 3 марта, "Динамо" в рамках четвертьфинала Кубка Украины-2021 принимало "Колос". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась ничьей 0:0 в основное время и в экстра-таймах, и команды решали судьбу путевки в полуфинал в серии послематчевых пенальти. По итогам 11-метровых ударов победу со счетом 4:3 одержал столичный клуб.

Нападающий "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Команды провели боевой, эмоциональный поединок. "Динамо" уже в первом тайме из-за травмы лишилось Виктора Цыганкова, а гости в вначале тайма из-за удаления потерял главного тренера Руслана Костышина. Отметим, в одном из эпизодов поединка рефери не назначил 11-метровый удар в ворота "Динамо" после попадания мяча в руку Артема Беседина в его штрафной.  С горем пополам "Колос" дотерпел до серии 11-метровых ударов.

В серии 11-метровых ударов не реализовали свои удары Богдан Леднев ("Динамо"), Евгений Задоя ("Колос"), Александр Караваев ("Динамо"), Виталий Гавриш ("Колос") и Олег Ильин ("Колос").

Видео попадания мяча в руку Беседина:

Видео травмы Цыганкова:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Полный матч:

Ранее "Телеграф" сообщал, что первым полуфиналистом Кубка Украины стала "Заря", которая в скандальном поединке одолела перволиговый "Верес"

"Телеграф" напоминает, что "Колос" в заключительном матче первого круга УПЛ отобрал очки у "Динамо". Ранее команда из Ковалевки сыграла вничью с "Шахтером".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 245

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, ФК Колос.
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