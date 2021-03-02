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Нападающий "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Нападающий "Динамо" не хочет возвращаться в Украину
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм frank_sol9

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль, который на данный момент выступает в аренде в "Тенерифе", заявил, что хотел бы продолжить играть на родине.

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"Это очень сложный вопрос для меня. Даже у меня нет ответа сейчас. Но мне хотелось бы и дальше наслаждаться испанским футболом. Это могу сказать точно, я вас не обманываю", - цитирует Соля cadenaser.

Отметим, накануне 28-летний Соль отметился очередным голом в Сегунде. 28 февраля Фран забил гол в ворота "Алькоркона". В текущем сезоне форвард записал на свой счет 8 голов и 2 результативные передачи в 28 поединках во всех турнирах. Контракт испанца с "Динамо" действует до 31 декабря 2023 года, а с аренды он вернется в киевский клуб после окончания текущего сезона. Transfermarkt оценивает нападающего в € 1 млн.

Видеообзор матча "Тенерифе" - "Алькоркон":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" проведет домашний поединок с "Минаем" не в Киеве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Тенерифе, Фран Соль.
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