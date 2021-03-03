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Со скандалом определился первый полуфиналист Кубка Украины (видео)

Со скандалом определился первый полуфиналист Кубка Украины (видео)
15:59 Сегодня Телеграф Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В среду, 3 марта, "Верес" принимал "Зарю" в рамках четвертьфинала Кубка Украины сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Луцке на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 1:2 в пользу луганской команды.

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Перволиговый "Верес" успешно начал поединок и на 18-й минуте повел в счете после точного удара Михаила Шестакова с пенальти. Гости не смутились и уже через семь минут Дмитрий Иванисеня, воспользовавшись ошибкой кипера хозяев, после подачи со стандарта сравнял счет. В середине второго тайма Владислав Кочергин дальним ударом принес представителю УПЛ победу и путевку в полуфинал Кубка Украины. Отметим, с 76-й минуты "Верес" играл вдесятером после удаления Панасенко (вторая желтая). 

При счете 1:1 судьи отменили гол "Вереса" из-за спорного офсайда:

 
 
 
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Публикация от ФК «Верес» Рівне (@fcvr57)

Лучшие моменты первого тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Отметим, 3 марта пройдут еще три четвертьфинальных поединка Кубка Украины, в частности, в борьбу в турнире вступят и "Динамо", "Шахтер". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть все матчи 1/4 финала КУ-2021.

Напомним, финал соревнований запланирован на 12 мая и будет сыгран на городском стадионе Тернополя. Победителем прошлого розыгрыша турнира является киевское "Динамо", которое в решающем поединке одолело полтавскую "Ворсклу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, Кубок Украины, ФК Верес.
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