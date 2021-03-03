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Тренер "Вереса" заявил о конфликте интересов после скандального матча с "Зарей"

Тренер "Вереса" заявил о конфликте интересов после скандального матча с "Зарей"
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: ФК Верес

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт, подводя итоги четвертьфинала Кубка Украины с "Зарей", отметил результативную ошибку, которую допустила судейская бригада. Кроме того, специалист подчеркнул, что игру судил рефери из Запорожья, где на данный момент базируется луганская команда.

"По судейству. Действительно. Мы пересмотрели эпизод - судьи допустили результативную ошибку с незасчитанным голом. Если бы мы повели в счете - все могло бы сложиться по-другому. На таком уровне арбитры УПЛ не должны так ошибаться. Кроме того, как можно арбитра из Запорожья назначать на игру команды, которая семь лет базируется в Запорожье?", - цитирует Вирта официальный сайт "Вереса".

Отметим, Юрий, говоря о незасчитанном голе, имел ввиду эпизод с участием футболиста "Вереса" Михаила Шестакова, который отметился взятием ворот при счете 1:1. Гол не засчитали, и практически сразу же "Заря" сама вышла вперед.

 
 
 
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Публикация от НК Верес Рівне⚽️ (@veres.club)

Ранее Вирт пожаловался на отсутствие возможностей тренироваться команде в родном Ровно.

Напомним, вторым полуфиналистом Кубка Украины стало "Динамо", которое в тяжелейшем противостоянии выбило "Колос" в серии послематчевых пенальти.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, Кубок Украины, Юрий Вирт, ФК Верес.
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