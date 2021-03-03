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"В Антарктиде белые медведи сделали себе искусственное покрытие, а Ровно - нет": украинский тренер пожаловался на отсутствие полей

"В Антарктиде белые медведи сделали себе искусственное покрытие, а Ровно - нет": украинский тренер пожаловался на отсутствие полей
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fcvr57

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал подготовку своей команды к четвертьфинальному матчу Кубка Украины-2021 с "Зарей". По словам специалиста, клуб не смог потренироваться в родном Ровно из-за отсутствия полей, на которых можно работать в зимних условиях. 

"У нас вообще ничего нет. Если реально смотреть - мы вчера вернулись из Турции со сборов, а сегодня нам негде тренироваться. Нашли маленькую "коробку" в 70 километрах от Ровно. 40 минут потренировались и вернулись. В обычное село в 70 километрах от Ровно вкладывают деньги. Уже, наверное, и в Антарктиде белые медведи сделали себе искусственное покрытие. А Ровно - нет! За 30 лет не построить ни одного поля - это крах" , - заявил Вирт в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

Матч "Верес" - "Заря" состоится 3 марта в Луцке на стадионе "Авангард", начало поединка в 14:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций всех поединков 1/4 финала Кубка Украины можно ознакомиться у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что за "Верес" выступает известный украинский блогер-футболист Дмитрий Поворознюк. Ранее Дмитрий рассказал "Телеграф" о съемках своего шоу "Футболист".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Кубок Украины, Юрий Вирт, ФК Верес.
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