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Жена футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (видео)

Жена футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (видео)
16:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram juliaakhocholava

Украинская модель и жена защитника "Шахтера" Давида Хочолавы Юлия восхитила поклонников анонсом откровенной фотосессии.

Защитник "Шахтера" подослал к жене капитана "Динамо" карлика (видео)

Красотка приняла участие в соблазнительной съемке, где похвасталась пышным бюстом. Одета модель была в латексное боди, короткую куртку и ботфорты. Образ дополнили аксессуары - солнцезащитные очки и чокер из крупных камней.

 
 
 
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Публикация от Julia Khocholava (@juliaakhocholava)

Подписчикам понравилась очередная фотосессия модели и они оставили свои лестные комментарии в адрес Юлии: "Огонь", "Юльчик, ты шикарная", "Роковая красотка, это мегокрутой ролик", "Вау", " Невозможно оторвать взгляд".

Отметим, что жена футболиста дончан любит сниматься в сексуальных фотосессиях и частенько радует поклонников откровенными фото, чему они безумно рады.

"Телеграф" напоминает, что Хочолава стал антигероем кубковой встречи "Шахтера" с "Агробизнесом". В экстра-тайме именно ошибка грузинского центрбека привела к пропущенному голу и вылету "Горняков" из турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Давид Хочолава, Юлия Хочолава.
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