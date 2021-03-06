Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь (видео)
"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь (видео)
Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)
Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)
Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)
Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)
"Бавария" смяла "Боруссию" Д в концовке матча (видео)
"Бавария" смяла "Боруссию" Д в концовке матча (видео)

"Пи***ас судья": президент донецкой команды влез в прямой эфир (видео)

"Пи***ас судья": президент донецкой команды влез в прямой эфир (видео)
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин во время флэш-интервью наставника "Олимпийцев" Юрия Калитвинцева после дерби с "Шахтером" нецензурно высказался в адрес судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. По мнению функционера, рефери украл гол у его команды, при этом Гельзин не стеснялся в выражениях. 

"Пи***ас судья, оторвал голову, на**й, так и говори, Юра [Калитвинцев], чего ты стесняешься. Чего вы молчите, б****? Что мне говорить? Все видят, 93% видят гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты говорят? Чистый гол отменяется! Для чего этот п***ас итальянец [Лучано Лучи] находится у нас в стране, б****? Меняйте, с**а, их всех, б****!", - заявил Гельзин в комментарии для каналов Футбол 1/2/3.

Внимание на видео присутствует нецензурная лексика:

Гельзин, эмоционально комментируя игру, имел в виду эпизод на 38-й минуте встречи с незасчитанным голом Нкенга:

"Телеграф" напоминает, что донецкое дерби завершилось минимальной победой "Шахтера" со счетом 0:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

Отметим, Юрий Калитвинцев совсем недавно возглавил "Олимпик", однако добыть очки пока не сумел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 186

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Юрий Калитвинцев, Владислав Гельзин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)
02 "Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)
03 Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
04 Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)
05 Ломаченко может вернуть титул чемпиона уже в следующем бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь