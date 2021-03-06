"Пи***ас судья": президент донецкой команды влез в прямой эфир (видео)

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин во время флэш-интервью наставника "Олимпийцев" Юрия Калитвинцева после дерби с "Шахтером" нецензурно высказался в адрес судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. По мнению функционера, рефери украл гол у его команды, при этом Гельзин не стеснялся в выражениях.

"Пи***ас судья, оторвал голову, на**й, так и говори, Юра [Калитвинцев], чего ты стесняешься. Чего вы молчите, б****? Что мне говорить? Все видят, 93% видят гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты говорят? Чистый гол отменяется! Для чего этот п***ас итальянец [Лучано Лучи] находится у нас в стране, б****? Меняйте, с**а, их всех, б****!", - заявил Гельзин в комментарии для каналов Футбол 1/2/3.

Внимание на видео присутствует нецензурная лексика:

Гельзин, эмоционально комментируя игру, имел в виду эпизод на 38-й минуте встречи с незасчитанным голом Нкенга:

"Телеграф" напоминает, что донецкое дерби завершилось минимальной победой "Шахтера" со счетом 0:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

Отметим, Юрий Калитвинцев совсем недавно возглавил "Олимпик", однако добыть очки пока не сумел.