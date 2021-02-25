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Калитвинцев официально возглавил команду УПЛ

Калитвинцев официально возглавил команду УПЛ
15:04 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

В четверг, 25 февраля, "Олимпик" объявил о подписании контракта с новым главным тренером, передает официальный сайт донецкого клуба.

Утром на базе команды в Счастливом генеральный менеджер "Олимпика" Алексей Антонов представил новоиспеченного главного тренера - Юрия Калитвинцева. Специалист подписал соглашение с дончанами сроком на полтора года. Последним местом работы 52-летнего наставника было "Динамо" (Москва).

"Телеграф" напоминает, что 25 февраля "Олимпик" уволил с поста главного тренера Игоря Климовского из-за неудовлетворительного старта в 2021 году. Дончане в новом году провели две игры, в которых потерпели два поражения. Сначала "Олимпик" уступил "Динамо", а затем донецкая команда проиграла "Днепру-1".

Отметим, дебют Калитвинцева на тренерском мостике "Олимпика" состоится против "Миная" (28.02.2021).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Олимпик, Футбол, Юрий Калитвинцев.
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