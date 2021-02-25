Калитвинцев официально возглавил команду УПЛ

В четверг, 25 февраля, "Олимпик" объявил о подписании контракта с новым главным тренером, передает официальный сайт донецкого клуба.
Утром на базе команды в Счастливом генеральный менеджер "Олимпика" Алексей Антонов представил новоиспеченного главного тренера - Юрия Калитвинцева. Специалист подписал соглашение с дончанами сроком на полтора года. Последним местом работы 52-летнего наставника было "Динамо" (Москва).
"Телеграф" напоминает, что 25 февраля "Олимпик" уволил с поста главного тренера Игоря Климовского из-за неудовлетворительного старта в 2021 году. Дончане в новом году провели две игры, в которых потерпели два поражения. Сначала "Олимпик" уступил "Динамо", а затем донецкая команда проиграла "Днепру-1".
Отметим, дебют Калитвинцева на тренерском мостике "Олимпика" состоится против "Миная" (28.02.2021).