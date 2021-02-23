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"Динамовец" забил гол тура в ворота "Олимпика" (видео)

"Динамовец" забил гол тура в ворота "Олимпика" (видео)
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook sportclubdnipro1

В понедельник, 22 февраля, "Олимпик" на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве принимал "Днепр-1". Встреча завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2, а один из голов в игре в красивом стиле записал на свой счет нападающий Сергей Булеца

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Гости владели ощутимым преимуществом, что вылилось в два забитых мяча. На 49-й минуте легионер "Олимпика" Иссиар Драме срезал мяч в свои ворота, а за две минуты до конца основного времени арендованный у "Динамо" Булеца шикарным выстрелом издали поразил ворота Чекотуна. 

Эта победа позволила "Днепру-1" (14 очков) подняться на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (17 очков) - восьмой. В следующем туре днепряне сыграют на выезде с "Мариуполем" (27.02.2021), а дончане проведут гостевой поединок с "Минаем" (28.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что "Днепр-1" выиграл свой второй матч кряду после возобновления сезона. В 14-м туре днепряне расправились с "Ингульцом" (2:0). "Олимпик", в свою очередь, стартовал в 2021 году с поражения от "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 174

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.
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