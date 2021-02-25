В чемпионате Украины состоялась первая отставка тренера в 2021 году

В четверг, 25 февраля, донецкий "Олимпик" объявил об отставке главного тренера команды Игоря Климовского. Это увольнение наставника стало первым в 2021 году среди клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Климовский работает в системе донецкого клуба с 2002 года. За это время он успел поработать тренером молодежных и юношеских команд пока в 2019 году впервые не принял основной коллектив. Всего он трижды становился главным тренером "Олимпика". В последний раз он возглавил дончан в июле 2020 года. Вместе с Климовским команду покинул и его помощник - Руслан Уманец.

"ФК Олимпик искренне благодарит Игоря Петровича и Руслана Геннадиевича за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, больших побед и новых достижений!" - гласит сообщение на официальном сайте донецкой команды.

Под руководством Климовского "Олимпик" провел 15 поединков в сезоне 2020/21 и после 14-и туров чемпионата Украины дончане располагаются на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ. Отметим, в начале 2021 года к "Олимпику" в качестве помощника тренера присоединился известный футболист Яя Туре.

"Телеграф" напоминает, что в 2021 году "Олимпик" провел две игры, в которых не сумел набрать очков. Стартовали в новом году дончане с поражения от "Динамо", а затем команда Климовского уступила "Днепру-1".