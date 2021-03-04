"Динамовец" привез два гола в свои ворота в новой команде (видео)

В среду, 3 марта, "Легия" принимал "Пяст" в рамках матча 1/4 финала Кубка Польши. В этой игре за хозяев приняли участие два игрока "Динамо" Артем Шабанов и Назарий Русин, которые выступают за границей на правах аренды. Именно ошибки первого привели к двум пропущенным голам и вылету варшавского клуба из розыгрыша турнира.

Центральный защитник Шабанов привез оба гола в ворота своей команды. На 8-й минуте центрбек дал себя обыграть нападающему гостей Якубу Сверчоку, который с близкой дистанции поразил ворота хозяев. А на 78-й минуте Артем и вовсе подарил мяч сопернику, что привело к голу Тьягу Алвеса. Отметим, форвард Русин впервые вышел на поле в составе "Легии" на 60-й минуте, но помочь своей команде не сумел.

Видеообзор матча "Легия" - "Пяст":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Колос" в напряженном матче.

"Телеграф" напоминает, что "Легия" на сборе в ОАЭ одолела "Динамо".