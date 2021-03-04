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"Динамовец" привез два гола в свои ворота в новой команде (видео)

"Динамовец" привез два гола в свои ворота в новой команде (видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер legiawarszawa

В среду, 3 марта, "Легия" принимал "Пяст" в рамках матча 1/4 финала Кубка Польши. В этой игре за хозяев приняли участие два игрока "Динамо" Артем Шабанов и Назарий Русин, которые выступают за границей на правах аренды. Именно ошибки первого привели к двум пропущенным голам и вылету варшавского клуба из розыгрыша турнира.

Луческу во время матча наорал на оператора, который пытался подслушать его (видео)

Центральный защитник Шабанов привез оба гола в ворота своей команды. На 8-й минуте центрбек дал себя обыграть нападающему гостей Якубу Сверчоку, который с близкой дистанции поразил ворота хозяев. А на 78-й минуте Артем и вовсе подарил мяч сопернику, что привело к голу Тьягу Алвеса. Отметим, форвард Русин впервые вышел на поле в составе "Легии" на 60-й минуте, но помочь своей команде не сумел.

Видеообзор матча "Легия" - "Пяст":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка Украины, обыграв "Колос" в напряженном матче.

"Телеграф" напоминает, что "Легия" на сборе в ОАЭ одолела "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 503

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ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол.
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