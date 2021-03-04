Луческу во время матча наорал на оператора, который пытался подслушать его (видео)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу накричал на оператора во время перерыва в матче 1/4 финала Кубка Украины с "Колосом".

Телеработник попытался проникнуть ближе к "динамовцам", которые получали наставление от Мистера, однако лишь нарвался на критику со стороны румынского специалиста.

Видео конфликта попало в трансляцию матча:

"Телеграф" напоминает, что в итоге "Динамо" прошло "Колос" лишь в серии послематчевых пенальти. На следующий день состоялась жеребьевка 1/2 финала, по итогам которой киевляне сыграют с обидчиком "Шахтера". Ранее "Бело-синие" узнали соперника по 1/8 финала Лиги Европы 2020/21.

Отметим, "Динамо" на данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Шахтер" на 4 очка. В своем последнем поединке киевляне разобрались со "Львовом".