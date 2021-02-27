Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)
Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)
УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины
УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины
Украинский боксер побил россиянина в Москве
Украинский боксер побил россиянина в Москве
Лига Европы: определились все участники 1/8 финала
Лига Европы: определились все участники 1/8 финала

Беби-бум в "Динамо": игрок основы стал отцом во второй раз

Беби-бум в "Динамо": игрок основы стал отцом во второй раз
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм inna__karavaieva

Защитник "Динамо" Александр Караваев стал отцом во второй раз. Жена футболиста Инна опубликовала в соцсетях поздравления от мужа.

Караваев признался, что удалил свой Instagram из-за жены (видео)

У себя в сторис в Instagram счастливая мама опубликовала кадры по прибытию домой, где ее засыпали цветами а семейный очаг наполнили воздушными шариками. К слову, судя по надписи на шарах, новорожденного сына назвали Кирилл.

Добавим, что Александр и Инна состоят в браке во второй раз. От первой жены у футболиста есть дочь Ариана, а у Инны от союза с экс-футболистом Антоном Гаем осталась дочь.

"Телеграф" напоминает, что недавно отцом во второй раз стал форвард "Динамо" Артем Беседин. А ранее лидер киевской команды похвастался первенцем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала ЛЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 162

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Караваев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)
02 УПЛ: где и когда смотреть матчи 16 тура чемпионата Украины
03 Украинский боксер побил россиянина в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь