Беби-бум в "Динамо": игрок основы стал отцом во второй раз

Защитник "Динамо" Александр Караваев стал отцом во второй раз. Жена футболиста Инна опубликовала в соцсетях поздравления от мужа.

У себя в сторис в Instagram счастливая мама опубликовала кадры по прибытию домой, где ее засыпали цветами а семейный очаг наполнили воздушными шариками. К слову, судя по надписи на шарах, новорожденного сына назвали Кирилл.

Добавим, что Александр и Инна состоят в браке во второй раз. От первой жены у футболиста есть дочь Ариана, а у Инны от союза с экс-футболистом Антоном Гаем осталась дочь.

"Телеграф" напоминает, что недавно отцом во второй раз стал форвард "Динамо" Артем Беседин. А ранее лидер киевской команды похвастался первенцем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала ЛЕ.