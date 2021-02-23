Беседин во второй раз стал отцом (фото)

Украинский нападающий "Динамо" Артем Беседин 22 февраля стал отцом во второй раз. Об этом сообщил сам спортсмен у себя на страничке в Instagram.

"Спасибо за сына и за дочь", - написал Беседин, обращаясь к своей жене Радмиле. Кроме того, форвард прикрепил несколько снимков с новорожденной дочерью, которую планируют назвать Каролиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Отметим, Артем и Радмила также воспитывают и сына Доминика, который появился на свет летом 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2021 году Беседин вернулся в "Динамо" после годичной дисквалификации и сразу же отметился дублем.