Футболист "Динамо" признался, что удалил свой Instagram из-за жены (видео)

Футболисты "Динамо" Александр Караваев и Виталий Миколенко стали участниками шоу "Отдушивдушу Battle". В одном из эпизодов эфира Караваев рассказал, куда пропала его страничка в Instagram.

"Почему я удалил Instagram? Надоело. Да и разные девушки стали писать. Высылали ли голые фото? Нет. Просто это надоело моей жене. Надо было убрать Instagram, чтобы искоренить проблему. Что именно ей не понравилось? Что часто пишут девушки смс-ки. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые, ты с ними общаешься долгое время. Бывает, ответишь на что-то, жене это не нравилось. Каблук ли я? Не сказал бы. Instagram мне нужен был для того, чтобы смотреть и лайкать фото, я туда публиковал снимки раз в год. Хотя девушек я не лайкал. Ведь, когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно, - рассказал Александр на Youtube-канале "Отдушивдушу".

"Телеграф" напоминает, что Караваев сделал с женой, пожалуй, самое горячее фото в 2020 году среди украинских футболистов.