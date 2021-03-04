Кубок Украины-2021: кто с кем сыграет в полуфинале

В четверг, 4 марта, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины-2021.

Церемонию проводили ведущая Александра Лобода, а помогал ей главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк. В результате слепого жребия сформировались две пары. Примечательно, что обидчик "Шахтера" - "Агробизнес" в 1/2 финала примет "Динамо", а "Александрия" сыграет дома с "Зарей".

Базовая дата проведения полуфиналов - 21 апреля.

Отметим, победитель противостояния "Агробизнес" - "Динамо" станет номинальным хозяином финальной встречи, которая состоится в Тернополе 12 мая.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал Кубка Украины "Динамо" переиграло в серии пенальти "Колос", "Заря" со скандалом прошла "Верес", "Александрия" выбила в серии 11-метровых ударов "Днепр-1", а перволиговый "Агробизнес" сенсационно одолел "Шахтер".