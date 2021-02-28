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"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)

"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В воскресенье, 28 февраля, "Львов" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая на "Львов Арене", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. 

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"Динамо" после успешного вояжа в Бельгию не стало тянуть с голами во Львове и уже на первой минуте Артем Беседин закатил мяч в пустые ворота после ошибки вратаря хозяев Костика. На 36-й минуте Виктор Цыганков удвоил преимущество киевлян ударом с пенальти, который был назначен с помощью VAR. В дебюте второго тайма Томаш Кендзера удачно сыграл на добивании и довел счет до разгромного. Львоване не сдавались и свой гол таки забили - Назарий Ныч вышел на свидание с Бущаном и пробил киперу "Динамо" прямо в "домик". Финальную точку в игре поставил Богдан Леднев, который вновь довел счет в поединке до неприличного.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Кендзеры:

Видео гола Ныча:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Эта победа позволила "Динамо" (37 очков) оторваться от "Шахтера" (33 очка) в турнирной таблице УПЛ, "Львов" (12 очков) - последний. В следующем туре "Бело-синие" примут "Минай" (07.03.2021), а "Золотые Львы" сыграют на выезде с "Зарей" (07.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" в 16-м туре УПЛ умудрился проиграть "Заре", которая играла вдесятером.

"Телеграф" напоминает, что среди недели "Динамо" сенсационно победило "Брюгге" на выезде, что позволило киевлянам пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Мирча Луческу уже знает, с кем сыграют его подопечные на этой стадии еврокубка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Львов.
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