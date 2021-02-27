Жена экс-вратаря "Динамо" подарила мужу сына-богатыря (фото)

Украинский вратарь Максим Коваль, который ранее выступал за "Динамо", поддержал бейби-бум в киевском клубе.

Жена футболиста модель Карина Левинская сообщила на своей страничке в Instagram, что родила сына.

"Как же мы тебя ждали, наш сыночек. Благодарю всех за поздравления", - написала Карина, прикрепив совместную фотографию с сыном после родов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina Levinskaya (@karina_mi93)

Карина, которая воспитывает с Максимом еще и дочку Мию, также сообщила, что нарыдалась вместе с дочуркой перед родами, а также сообщила, что теперь ей придется менять весь купленный для новорожденного гардероб, ведь малыш родился ростом 57 см.

Отметим, на данный момент Коваль выступает за "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии. Недавно Максим допустил ляп, который облетел все популярные футбольные паблики мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отцом во второй раз стал форвард "Динамо" Артем Беседин, а вингер вице-чемпионов Украины Карлос Де Пена похвастался первенцем.