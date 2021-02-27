Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)
В Бельгии вратарь не сумел поймать "горячий" мяч (видео)
"Днепр-1" на последних минутах упустил победу над "Мариуполем" (видео)
"Днепр-1" на последних минутах упустил победу над "Мариуполем" (видео)
"Ман Сити" с Зиченко обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко
"Ман Сити" с Зиченко обыграл "Вест Хэм" Ярмоленко
Непобедимый боксер отправил соперника-гиганта в тяжелый нокаут (видео)
Непобедимый боксер отправил соперника-гиганта в тяжелый нокаут (видео)

Жена экс-вратаря "Динамо" подарила мужу сына-богатыря (фото)

Жена экс-вратаря "Динамо" подарила мужу сына-богатыря (фото)
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм karina_mi93

Украинский вратарь Максим Коваль, который ранее выступал за "Динамо", поддержал бейби-бум в киевском клубе

Жена футболиста модель Карина Левинская сообщила на своей страничке в Instagram, что родила сына.

"Как же мы тебя ждали, наш сыночек. Благодарю всех за поздравления", - написала Карина, прикрепив совместную фотографию с сыном после родов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Karina Levinskaya (@karina_mi93)

Карина, которая воспитывает с Максимом еще и дочку Мию, также сообщила, что нарыдалась вместе с дочуркой перед родами, а также сообщила, что теперь ей придется менять весь купленный для новорожденного гардероб, ведь малыш родился ростом 57 см. 

Отметим, на данный момент Коваль выступает за "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии. Недавно Максим допустил ляп, который облетел все популярные футбольные паблики мира

Ранее "Телеграф" сообщал, что отцом во второй раз стал форвард "Динамо" Артем Беседина вингер вице-чемпионов Украины Карлос Де Пена похвастался первенцем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 304

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Максим Коваль, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Таджикский "Онг-Бак" избил россиянина в Москве (видео)
02 Непобедимый боксер отправил соперника-гиганта в тяжелый нокаут (видео)
03 Потенциальный соперник Усика одолел небитого боксера (видео)
04 Непобедимый украинец нокаутировал итальянца в чемпионском бою (видео)
05 Украинский боксер побил россиянина в Москве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь