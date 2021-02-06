Украинский вратарь пропустил курьезный гол (видео)

Бывший вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль, ныне выступающий за "Аль-Фатех", допустил голевой ляп в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (4:1).

При счете 0:1 в пользу своей команды украинский страж ворот пропустил курьезный гол. На 9-й минуте поединка нападающий Фахад Аль-Муваллад исполнил хитрый удар-навес с правого фланга и мяч полетел прямо за шиворот Максиму.

Видео курьезного гола:

Отметим, после этого Коваль пропустил еще трижды, а его команда была разгромлена. В итоге "Аль-Фатех" (18 очков) опустился на 13-е место в турнирной таблице местной Премьер-лиги и находится в непосредственной близости к зоне вылета, лидирует в первенстве "Аль-Ахли" (33 очка).

"Телеграф" напоминает, что 28-летний Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2010 году кипер перешел в "Динамо", но закрепиться в киевском клубе не сумел и проводил много времени в арендах. Вратарь успел поиграть в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво", а летом 2019 года он стал полноценным футболистом "Аль-Фатеха".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не сумело одолеть болгарский ЦСКА 1948 на сборе в Турции.