Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)
"Я сын своей страны": Усик высказал свою позицию (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)
Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)

Цыганков забил потрясающий соло гол, но Динамо не сумело победить ЦСКА 1948 (видео)

Цыганков забил потрясающий соло гол, но Динамо не сумело победить ЦСКА 1948 (видео)
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 4 февраля, "Динамо" провело свой третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Игра против представителя чемпионата Болгарии ЦСКА 1948 завершилась ничьей 2:2.

"Динамо" заинтересовалось центральным защитником сборной Дании

Киевляне дважды выходили вперед, однако удержать преимущество так и не сумели. На 30-й минуте Виктор Цыганков забил потрясающий гол, промчавшись по "бровке", обыграв вратаря и переправив мяч в пустые ворота. Однако уже на первой минуте второго тайма Марио Топузов после банального навеса с правого фланга принял мяч в чужой штрафной и расстрелял ворота Бущана. Чемпионы Украины вышли вперед на 62-й минуте усилиями Карлоса Де Пены, который реализовал пенальти. А под занавес поединка Ангел Бастунов прошил Бущана ударом со средней дистанции - кипер отбил мяч, который в итоге "свечой" залетел в ворота.

Видео голы Цыганкова:

Видео гола Де Пены:

Полный обзор поединка появится здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в Турции "Динамо" уже успело проиграть "Лудогорцу", а затем обыграть "Динамо" (Тбилиси).

Ранее главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу определился с заявкой команды на Лигу Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 131

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Турция, Футбол, ФК ЦСКА 1948.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его не уважают": Усик высказался о президентстве Зеленского (видео)
02 "Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)
03 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
04 "Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
05 "Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь