Цыганков забил потрясающий соло гол, но Динамо не сумело победить ЦСКА 1948 (видео)

В четверг, 4 февраля, "Динамо" провело свой третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Игра против представителя чемпионата Болгарии ЦСКА 1948 завершилась ничьей 2:2.

Киевляне дважды выходили вперед, однако удержать преимущество так и не сумели. На 30-й минуте Виктор Цыганков забил потрясающий гол, промчавшись по "бровке", обыграв вратаря и переправив мяч в пустые ворота. Однако уже на первой минуте второго тайма Марио Топузов после банального навеса с правого фланга принял мяч в чужой штрафной и расстрелял ворота Бущана. Чемпионы Украины вышли вперед на 62-й минуте усилиями Карлоса Де Пены, который реализовал пенальти. А под занавес поединка Ангел Бастунов прошил Бущана ударом со средней дистанции - кипер отбил мяч, который в итоге "свечой" залетел в ворота.

Видео голы Цыганкова:

Видео гола Де Пены:

Полный обзор поединка появится здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в Турции "Динамо" уже успело проиграть "Лудогорцу", а затем обыграть "Динамо" (Тбилиси).

Ранее главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу определился с заявкой команды на Лигу Европы.