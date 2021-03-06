"Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)

В пятницу, 5 марта, "Валенсия" в рамках 26-го тура испанской Примеры принимала "Вильярреал". Встреча, проходившая на стадионе "Месталья", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Команды обменялись пенальти. В конце первого тайма у гостей отметился Жерар Морено Балагеро, а хозяева сравняли счет под занавес поединка усилиями Карлоса Солеро. В компенсированное время Гонсалу Гедеш с острого угла поразил ворота Асенхо и добыл для "Валенсии" важнейшие три очка.

Видео гола Балагеро:

Видео гола Солеро:

Видео гола Гедеша:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот успех поднял "Валенсию" (30 очков) на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, "Вильярреал" (37 очков) - седьмой. В следующем туре "Летучие мыши" сыграют в гостях с "Леванте" (12.03.2021), а "Желтая субмарина" проведет выездной поединок против "Эйбара" (14.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в своей следующей игре "Вильярреал" отправится в гости к "Динамо". Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы пройдет в Киеве 11 марта. Киевляне перед еврокубковым противостоянием провели тяжелейший поединок в Кубке Украины.