"Динамо" - "Вильярреал": онлайн видео голов

В четверг, 11 марта, "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 принимает "Вильярреал". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. В этой статье оперативно будут добавляться видео голов, а также лучших моментов поединка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть матч "Динамо" - "Вильярреал" в прямом эфире в Украине, а также сообщал о котировках букмекеров накануне встречи.

Перед игрой "Телеграф" сравнил стоимость футболистов обеих команд.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Динамо" расправилось с "Минаем", а "Желтая субмарина" умудрилась уступить "Валенсии".