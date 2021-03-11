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Четверг, 11.03.2021
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"Динамо" - "Вильярреал": онлайн видео голов

"Динамо" - "Вильярреал": онлайн видео голов
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 11 марта, "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 принимает "Вильярреал". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. В этой статье оперативно будут добавляться видео голов, а также лучших моментов поединка.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть матч "Динамо" - "Вильярреал" в прямом эфире в Украине, а также сообщал о котировках букмекеров накануне встречи.

Перед игрой "Телеграф" сравнил стоимость футболистов обеих команд.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Динамо" расправилось с "Минаем", а "Желтая субмарина" умудрилась уступить "Валенсии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 243

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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