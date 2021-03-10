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"Шахтер" хочет построить собственную раздевалку и убрать баннеры легенд "Динамо" на НСК "Олимпийский"

"Шахтер" хочет построить собственную раздевалку и убрать баннеры легенд "Динамо" на НСК "Олимпийский"
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook olympic.nsc

Донецкий "Шахтер", который на данный момент проводит свои домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский", хочет построить на стадионе раздевалку в собственных цветах. Кроме того, "Горняки" могут попросить руководство спортивного комплекса убрать с фасада стадиона баннеры легенд "Динамо-1975".

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"А тем временем, где-то там, некий гость, арендующий комнату в квартире бывшего незадачливого хозяина, поставил ему условие убрать с фасада НСК баннеры легенд "Динамо-1975", как режущие глаз. Ну и главное, подготовлен проект строительства третьей раздевалки, полностью принадлежащей одной команде. Забрендированной в рыжие цвета. Ожидается ответ от Минмолодьспорта. Интересно, каким он будет. Комплексы уездных городков и его жителей. Здесь, вроде, причина всего происходящего беснования", - гласит сообщение в telegram-канале "Динамо Киев Inside".

Ранее "Телеграф" сообщал, что уже 11 марта "Динамо" проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" на НСК "Олимпийский". Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Через неделю "Шахтер" на этом же стадионе проведет ответную игру 1/8 финала ЛЕ  против "Ромы". Первая игра "Горняков" с "Волками" пройдет в Риме. Этот поединок также будет доступен для просмотра из Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, НСК Олимпийский, Футбол.
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