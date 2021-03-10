"Динамо" - "Вильярреал": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 11 марта, "Динамо" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 сыграет против испанского "Вильярреала". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" - "Вильярреал" покажет телеканал "Футбол 1". Также онлайн-трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, видео лучших моментов поединка будут оперативно добавлены у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что в предыдущем раунде еврокубка "Динамо обыграло "Брюгге", а "Вильярреал" по сумме двух матчей справился с РБ "Зальцбург" (общий счет 4:1).

На внутренней арене в своем последнем поединке "Динамо" уничтожило "Минай", а "Желтая субмарина" умудрилась в концовке встречи проиграть "Валенсии".

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Динамо" - "Вильярреал".