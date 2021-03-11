"Динамо" - "Вильярреал": история противостояний (видео)

Накануне матчей "Динамо" с Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 "Телеграф" решил напомнить болельщикам о первой схватке украинцев с "Желтой субмариной".

"Динамо" пересекалось с "Вильярреалом" дважды. В далеком 2005 году команды встретились в рамках двухматчевого противостояния в 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда киевляне дома сыграли вничью со счетом 0:0, а в гостях испанский коллектив взял верх и пробился в 1/8 финала.

Пресс-служба "Динамо" решила напомнить болельщикам, как проходила первая баталия между командами в еврокубках:

Первый матч 1/8 финала ЛЕ "Динамо" - "Вильярреал" состоится 11 марта в Киеве, начало встречи - в 19:55 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Динамо" - "Вильярреал", а также где смотреть за игрой по ТВ.