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"Динамо" - "Вильярреал": история противостояний (видео)

"Динамо" - "Вильярреал": история противостояний (видео)
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Накануне матчей "Динамо" с Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 "Телеграф" решил напомнить болельщикам о первой схватке украинцев с "Желтой субмариной".

"Динамо" - "Вильярреал": онлайн видео голов

"Динамо" пересекалось с "Вильярреалом" дважды. В далеком 2005 году команды встретились в рамках двухматчевого противостояния в 1/16 финала Кубка УЕФА. Тогда киевляне дома сыграли вничью со счетом 0:0, а в гостях испанский коллектив взял верх и пробился в 1/8 финала.

Пресс-служба "Динамо" решила напомнить болельщикам, как проходила первая баталия между командами в еврокубках:

Первый матч 1/8 финала ЛЕ "Динамо" - "Вильярреал" состоится 11 марта в Киеве, начало встречи - в 19:55 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Динамо" - "Вильярреал", а также где смотреть за игрой по ТВ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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