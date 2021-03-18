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"Шахтер" с боем проиграл "Роме" и вылетел с еврокубков (видео)

"Шахтер" с боем проиграл "Роме" и вылетел с еврокубков (видео)
21:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер officialasroma

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимал "Рому". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:2 в пользу римлян.

В дебюте второго тайма римляне забили гол и "похоронили" надежды "Шахтера" на успех. На 48-й минуте встречи Борха Майораль добил мяч в ворота Трубина после неудачных действий Кривцова в защите. Хозяева не смутились и отыгрались спустя 11 минут усилиями Жуниора Мораеса, который на дальней штанге замкнул скидку головой от Алана Патрика. На 72-й минуте поединка дончане пропустили контр-атаку, которая завершилась точным ударом Майораля по воротам без вратаря.

"Шахтер" 1:2 "Рома"

Голы: Борха Майораль 48' 72', Жуниор Мораес 59'

Первый матч - 0:3

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Майораля:

Видео гола Мораеса:

Видео второго гола Майораля:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, что проходил в Риме, "Рома" добыла победу со счетом 3:0. Таким образом, в следующий раунд турнира попала именно итальянская команда. Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу, 19 марта. "Шахтер" попрощался с еврокубками.

Отметим, матч "Шахтер" - "Рома" изначально был запланирован с болельщиками, однако киевские власти за день до игры запретили зрителям присутствовать на трибунах, чем не на шутку разозлили "Горняков".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 183

Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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