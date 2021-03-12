"Шахтер" унижен в Риме: видеообзор матча с "Ромой"

В четверг, 11 марта, "Рома" принимала "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Риме на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Римляне владели преимуществом, которое сумели воплотить в гол. На 23-й минуте Педро вывел Лоренцо Пеллегрини на свидание с Трубиным, а итальянец легко переиграл украинского вратаря, немного потерявшего ворота, в ближнем бою. В дальнейшем "Волки" создавали чуть больше моментов, чем "Шахтер" и этого хватило для разгрома. На 73-й минуте поединка вышедший на замену Стефан Эль-Шаарави оставил в дураках защиту "Горняков", а затем красиво перебросил Трубина, а еще через 4 минуты Джанлука Манчини ударом головой после углового довел счет до крупного.

"Рома" 3:0 "Шахтер"

Голы: Пеллегрини 23', Эль-Шаарави 73', Манчини 77'

Ответная игра состоится 18 марта в Киеве.

"Телеграф" напоминает, что трансферная стоимость игроков "Ромы" более чем в два раза превышает стоимость состава "Шахтера". Добавим, что римляне немного улучшили свою статистику личных встреч с "Шахтером".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в первом поединке 1/8 финала ЛЕ проиграло с разницей в два мяча.