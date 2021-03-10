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Футболисты "Ромы" в несколько раз дороже игроков "Шахтера"

Футболисты "Ромы" в несколько раз дороже игроков "Шахтера"
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм nicolozaniolo, furacaotete

В четверг, 11 марта, "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы проведет гостевой поединок против "Ромы". "Телеграф" сравнил трансферные стоимости команд.

"Шахтер" на гостевой матч с "Ромой" взял двух форвардов

"Шахтер" является самой дорогостоящей командой чемпионата Украины, стоимость футболистов которого оценивается в € 158,70 млн. Самым дорогим игроком донецкого клуба является правый вингер из Бразилии Тете. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в € 20,00 млн.

"Рома", в свою очередь, входит в топ-5 самых дорогих клубов Серии А по стоимости футболистов. Игроки "Волков" в общем оцениваются в € 370,35 млн, а самым дорогим футболистом римлян является Николо Дзаньоло, стоимость которого Transfermarkt оценивает в € 45,00 млн. Таким образом, состав "Ромы" более чем в два раз дороже состава "Шахтера".

Отметим, матч "Рома" - "Шахтер" пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" сообщал, где посмотреть поединок в прямом эфире в Украине.

Ранее "Телеграф" сравнил трансферные стоимости футболистов "Динамо" и "Вильярреала", который проведут очное противостояние в Киеве в четверг, 11 марта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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