"Рома" - "Шахтер": онлайн видео голов

В четверг, 11 марта, донецкий "Шахтер" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 проведет выездной поединок против итальянской "Ромы". Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавляться видео голов, а также лучших моментов игры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть игру "Рома" - "Шахтер" в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне поединка.

К слову, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял с собой в Рим 23 футболиста, включая двух нападающих.

"Телеграф" напоминает, что в своей последней игре "Горняки" со скандалом обыграли "Олимпик", а "Рома" минимально одолела "Дженоа".