"Рома" - "Шахтер": букмекеры дали удручающий для "Горняков" прогноз

В четверг, 11 марта, донецкий "Шахтер" проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 против "Ромы". Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне поединка букмекеры дали свой прогноз на игру.

По мнению специалистов, "Рома" является безоговорочным фаворитом встречи. На победу "Волков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,53-1,61. Успех "Горняков" маловероятен - 5,60-5,80, ничейный исход оценивается в 4,20-4,65.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" (данные за 10 марта):

Пари-Матч: (победа "Рома" 1,58 - ничья 4,40 - победа "Шахтера" 5,60)

Фаворит: ( 1,61 - 4,65 - 5.70)

William Hill: (1,53 - 4,20 - 5,80)

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" на пути в 1/8 финала Лиги Европы расправился с "Маккаби" Тель-Авив, а "Рома" в двухматчевом противостоянии переиграла "Брагу" (общий счет 5:1).

В своем последнем поединке "Шахтер" наконец-то вернулся на победный путь, со скандалом переиграв "Олимпик" в УПЛ. "Рома", в свою очередь, минимально одолела "Дженоа" в Серии А.