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"Рома" перед "Шахтером" размялась на "Дженоа" (видео)

"Рома" перед "Шахтером" размялась на "Дженоа" (видео)
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ASRomaEN

В воскресенье, 7 марта, "Рома" в рамках матча 26-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Дженоа". Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече записал на свой счет Джанлука Манчини, который головой переправил мяч в ворот гостей после подачи с углового.

Этот успех позволил "Роме" (50 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (27 очков) - 13-я. В следующем туре "Волки" сыграют в гостях с "Пармой" (14.03.2021), а "Грифоны" примут "Удинезе".

"Телеграф" напоминает, что "Рома" является соперником "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. В ближайший четверг, 11 марта, римляне примут дончан в первой игре. "Горняки" накануне поединка также добыли минимальную победу на внутренней арене.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Серия А, Футбол.
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