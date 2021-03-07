"Рома" перед "Шахтером" размялась на "Дженоа" (видео)

В воскресенье, 7 марта, "Рома" в рамках матча 26-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала "Дженоа". Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе в Риме, завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Джанлука Манчини, который головой переправил мяч в ворот гостей после подачи с углового.

Этот успех позволил "Роме" (50 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (27 очков) - 13-я. В следующем туре "Волки" сыграют в гостях с "Пармой" (14.03.2021), а "Грифоны" примут "Удинезе".

"Телеграф" напоминает, что "Рома" является соперником "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. В ближайший четверг, 11 марта, римляне примут дончан в первой игре. "Горняки" накануне поединка также добыли минимальную победу на внутренней арене.