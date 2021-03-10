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"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы

"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги Европы
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 11 марта, донецкий "Шахтер" в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 сыграет на выезде против итальянской "Ромы". Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 по киевскому времени. 

В прямом эфире в Украине игру "Рома" - "Шахтер" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом встречи онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). На нашем сайте оперативно будут доступны видео лучших моментов поединка.

"Телеграф" напоминает, что "Горняки" в 1/16 финала Лиги Европы в двух матчах переиграли израильский "Маккаби" Тель-Авив, а "Рома", в свою очередь, расправилась с португальской "Брагой" (общий счет 5:1).

На внутренней арене обе команды свои последние поединки выиграли, при чем сделали это с одинаковым счетом. Подопечные Луиша Каштру минимально одолели "Олимпик" в УПЛ, а "Волки", которых тренирует бывший наставник "Шахтера"Паулу Фонсека, в "эконом-режиме" переиграли "Дженоа" в Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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