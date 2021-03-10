"Шахтер" на гостевой матч с "Ромой" взял двух форвардов

В среду, 10 марта, донецкий "Шахтер" вылетел на игру 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 против "Ромы". Встреча состоится 11 марта на Олимпийском стадионе в Риме. Перед вылетом в столицу Италии пресс-служба дончан опубликовала список футболистов, которые попали в заявку на игру.

С собой главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял 23 футболиста, среди которых нашлось место двум нападающим - Жуниору Мораесу и Богдану Вьюннику.

Полная заявка "Горняков" на игру выглядит следующим образом:

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед матчем "Рома" - "Шахтер".

"Телеграф" напоминает, что игра "Рома" - "Шахтер" состоится 11 марта, начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будут оперативно доступны видео лучших моментов встречи, которую можно посмотреть в прямом эфире в Украине.