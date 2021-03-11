"Рома" - "Шахтер": история противостояний (видео)

В четверг, 11 марта, "Шахтер" проведет выездной поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Команды до этого шесть раз пересекались в еврокубках.

Удивительно, но "Горняки" имеют хорошую статистику в противостояниях с "Волками". Дончане имеют в своем активе 4 победы, а римляне - всего две. В последний раз команды встречались между собой в Лиге чемпионов 2017/18. Тогда на стадии 1/8 финала "Рома" пробилась в следующий раунд только из-за гола на выезде (2:1, 0:1). Крупнейшая победа "Шахтера" над "Ромой" - 3:0 случилась в 2011 году, а римляне обыгрывали дончан со счетом 4:0 в 2006 году.

Вот так "Шахтер" поражал ворота "Ромы":

Дубль Виллиана, шедевр Фреда и техничный гол Дугласа Косты Накануне матча с «Ромой» в @EuropaLeague вспоминаем, как #Шахтер забивал в ворота итальянского клуба#РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/RGyrQ9TT2o — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2021

Напомним, матч "Рома" - "Шахтер" пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" сообщал, где посмотреть поединок по ТВ в Украине, а также рассказывал о прогнозах букмекеров на игру.

Ранее "Телеграф" сравнил трансферные стоимости игроков "Шахтера" и "Ромы".