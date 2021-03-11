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"Рома" - "Шахтер": история противостояний (видео)

"Рома" - "Шахтер": история противостояний (видео)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер FCShakhtar

В четверг, 11 марта, "Шахтер" проведет выездной поединок 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Команды до этого шесть раз пересекались в еврокубках.

"Рома" - "Шахтер": онлайн видео голов

Удивительно, но "Горняки" имеют хорошую статистику в противостояниях с "Волками". Дончане имеют в своем активе 4 победы, а римляне - всего две. В последний раз команды встречались между собой в Лиге чемпионов 2017/18. Тогда на стадии 1/8 финала "Рома" пробилась в следующий раунд только из-за гола на выезде (2:1, 0:1). Крупнейшая победа "Шахтера" над "Ромой" - 3:0 случилась в 2011 году, а римляне обыгрывали дончан со счетом 4:0 в 2006 году.

Вот так "Шахтер" поражал ворота "Ромы":

Напомним, матч "Рома" - "Шахтер" пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" сообщал, где посмотреть поединок по ТВ в Украине, а также рассказывал о прогнозах букмекеров на игру.

Ранее "Телеграф" сравнил трансферные стоимости игроков "Шахтера" и "Ромы".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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