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Матч "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей

Матч "Шахтер" - "Рома" пройдет без зрителей
21:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Со среды, 17 марта, в Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Таким образом, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Рома", запланированный на 18 марта, пройдет без зрителей. 

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"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы заполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч ("Шахтер" - "Рома", - прим. ред.), на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - заявил Поворозник.

Следить за ходом встречи онлайн болельщики смогут у нас на сайте, а также по ТВ.

"Телеграф" напоминает, что первый поединок между командами завершился погромом "Горняков", а потому букмекеры абсолютно не верят в успех украинской команды.

Отметим, в конце марта сборная Украины в Киеве проведет домашние матчи отбора на ЧМ-2022. Эти игры также могут пройти без болельщиков. Примечательно, что подопечные Андрея Шевченко должны были играть во Львове, но 16 марта игры оттуда были перенесены в столицу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Коронавирус.
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