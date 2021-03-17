"Шахтер" - "Рома": онлайн матча

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 принимает "Рому". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. В этой статье в режиме-live будут добавлены видео голов.

"Шахтер" -:- "Рома"

(начало в 19:55)

Первый матч: 0:3

"Горняки" подходят к игре в отличном настроении. Подопечные Луиша Каштру забили одной из сильнейшей команд Украины четыре безответных мяча. А вот "Рома" после разгромной победы над "Шахтером" умудрилась проиграть аутсайдеру Серии А. Тем не менее "Волки" являются безоговорочным фаворитами за выход в четвертьфинал ЛЕ, а "Горнякам", похоже, поможет только чудо или все те же четыре забитых гола.

В Киеве тяжелая ситуация с коронавирусом, а потому не понятно, допустят ли болельщиков на стадион. А вот главный тренер "Шахтера" даже заговорил на украинском, чтобы фаны пришли поддержать команду.

Отметим, игру "Шахтер" - "Рома" можно посмотреть в прямом эфире в Украине.