"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)

В воскресенье, 14 марта, "Шахтер" в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма "Шахтер" получил право на пенальти, который уверенно реализовал Тете. К слову, 11-метровый удар был назначен с помощью VAR в довольно спорной ситуации. На 75-й минуте дончане исполнили феноменальную комбинацию, которая завершилась точным выстрелом Манора Соломона. Еще через две минуты израильтянин оформил дубль. На 80-й минуте Тете пошел в сольных проход, который увенчался невероятным голом бразильца.

Лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Горнякам" (39 очков) закрепиться на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (30 очков) - четвертая. В следующем туре дончане сыграют в гостях со "Львовом" (21.03.2021), а черниговский коллектив примет "Днепр-1" (20.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Шахтер" со скандалом обыграл "Олимпик", а "Десна" разгромила "Рух" (4:0).