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"Шахтер" - "Рома": где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" - "Рома": где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Рому". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени.

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В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" - "Рома" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за трансляцией встречи можно будет наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, что проходил в Риме, "Горняки" проиграли с разгромным счетом, и теперь для выхода в следующую стадию турнира дончанам поможет только чудо. С таким мнением согласны и букмекеры.

Ранее "Телеграф" сообщал тренер "Шахтер" заговорил на украинском перед решающей схваткой с "Ромой".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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