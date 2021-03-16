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Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)

Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" примет "Рому" в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы сезона 2020/21. Главный тренер "Горняков" Луиш Каштру поучаствовал в съемках проморолика и даже обратился к болельщикам дончан на украинском языке.

"Верим, что вы верите", - заявил Каштру в конце видео.

Отметим, матч "Шахтер" - "Рома" начнется в 19:55 по киевскому времени. 

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке между командами, что состоялся в Риме, "Горняки" крупно проиграли "Волкам" с разницей в три мяча. Теперь в Киеве дончанам для продолжения борьбы в турнире необходимо забивать как минимум 3 гола. В своем последнем матче подопечные Луиша Каштру забили 4 гола "Десне". "Рома", в свою очередь, была унижена аутсайдером Серии А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Луиш Каштру.
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