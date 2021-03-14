Аутсайдер Серии А показал "Шахтеру", как надо играть с "Ромой" (видео)

В воскресенье, 14 марта, "Парма" в рамках матча 27-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимала "Рому". Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Хозяева вышли вперед в дебюте встречи усилиями Валентина Михэйлэ, который в касание замкнул прострел партнера с правого фланга. В начале второго тайма Эрнани, реализовав пенальти, удвоил преимущество "Пармы", а также установил окончательный счет в игре.

Этот успех позволил "Парме" (19 очков) сохранить за собой 19-е место в турнирной таблице Серии А, "Рома" (50 очков) - пятая. В следующем туре "Крестоносцы" примут "Дженоа" (19.03.2021), а "Волки" сыграют дома против "Наполи" (21.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что на днях "Шахтер был разгромлен "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" попытаются исправить ситуацию в четверг, 18 марта, когда проведут ответный поединок с римлянами.