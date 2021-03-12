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Каштру намекнул на плохое судейство, объясняя разгромное поражение от "Ромы"

Каштру намекнул на плохое судейство, объясняя разгромное поражение от "Ромы"
06:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал причины разгромного поражения от "Ромы" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. По мнению специалиста, "Горняки" пропустили слишком много голов, а во втором взятии ворот Трубина наставник даже усмотрел ошибку судьи, который ранее не зафиксировал фол в пользу дончан. Кроме того, португалец считает, что его подопечные не реализовали четыре отличных момента и счет должен быть совсем другим.

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"Решающими были четыре минуты, когда мы пропустили два мяча - с 73-й по 77-ю. Перед вторым голом вроде бы был фол в нашу пользу, который не поставили. И пропустили еще один мяч с углового. Думаю, что этот момент стал переломным и очень сложным. Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели, и работали, и делали все для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трех пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не показывает того, что было", - цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Матч "Рома" - "Шахтер" завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Теперь "Горняки" попытаются исправить положение 18 марта в Киеве, где примут римлян в ответной игре.

Отметим, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу совсем иначе объяснил поражение своей команды от "Вильярреала".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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