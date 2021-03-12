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Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"

Луческу объяснил домашнее поражение от "Вильярреала"
Обновлено 01:25 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом". По мнению румынского специалиста, команды попросту разного класса, а игрокам обороны киевлян все еще не хватает опыта. Кроме того, Мистер подчеркнул, что решающую роль в пропущенных голах сыграли невнимательность и отсутствие концентрации.

Футболисты "Динамо" вдвое дешевле игроков "Вильярреала"

"Мне не в чем упрекнуть ребят, я доволен тем, как они сыграли. Но есть разница в классе, мастерстве и особенно в опыте. У нас очень молодая задняя линия, и эта нехватка опыта была заметна. Чем дальше проходишь в еврокубках, тем сильнее и сложнее соперники, и сегодня противник был лучше нас. Это же касается и пропущенных голов - отсутствие опыта у нас позволило сопернику выжать максимум из двух стандартов. И в то же время мы не были столь внимательными и сконцентрированными. Но в целом "Вильярреал" победил заслуженно. По моему мнению, сказались разница в классе и опыте, а также сила и класс футболистов "Вильярреала", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" потерпело поражение от испанцев со счетом 0:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Киевляне все еще могут исправить положение в ЛЕ, правда, для этого им необходимо как минимум дважды забивать в Испании. Ответная игра с "Вильярреалом" состоится 18 марта.

Отметим, "Шахтер" также неудачно провел свой поединок 1/8 финала ЛЕ. В ответной встрече с "Ромой" "Горнякам" поможет только чудо, ведь в первой игре команда Луиша Каштру пропустила три безответных мяча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Мирча Луческу, ФК Вильярреал, Футбол.
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